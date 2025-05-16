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16 мая 2025, 07:40

Иваницкий: «Когда моя сестра увидела знаменосца Карелина, воскликнула: «Что за неандерталец?»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Александр Карелин.
Фото Сергей Киврин, «СЭ»

Известный комментатор Владимир Иваницкий, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, при каких обстоятельствах борец Александр Карелин стал знаменосцем на церемонии открытия Олимпиады-1988 в Сеуле.

— Почему у Карелина в сборной не складывались отношения с Сапуновым?

— У любого тренера свои фавориты. Есть механизмы, как продвинуть одного и перекрыть кислород другому. Карелину приходилось выгрызать дорогу, уничтожать соперника, чтобы все доказать.

— Это еще до Сеула?

— Да. Но надо отдать должное Сапунову — он признавал свои ошибки. Знаменосцем на открытии в Сеуле Карелин стал благодаря ему.

— Как решал вопрос?

— Сапунов идет к руководству: «Знамя должен нести Карелин!» Никому не известный пацан. В ответ: «Ты понимаешь, о чем говоришь? Мы сейчас пойдем с этим к Смирнову, а дальше-то он отправится в политбюро!» Но убедил.

Дошли до Смирнова. Геннадий Андреевич рассказывает про Карелина: «Выиграет точно! Богатырь!» Виталий Георгиевич решается — и все это повторяет в Кремле.

Карелин несет знамя. Представляете, какая психологическая нагрузка? На финал приезжает смотреть вся верхушка. Саша встречается с болгарином Геровским — и кувыркается на первых секундах. Улетает на два балла. Но в итоге выигрывает.

— Кого же Сапунов вместо Карелина рассматривал на поездку в Сеул?

— Игоря Ростороцкого. Это такой красавец! А когда моя сестра увидела знаменосца Карелина, воскликнула: «Что за неандерталец?» Я Сан Санычу потом рассказал — так ржал! Он все про себя знает. Ходит как мишка. Надбровные дуги, уши...

— Карелин Ростороцкому проигрывал.

— Дважды. Но в ключевой год победил. Именно в олимпийский, расставив все точки над «i».

Спортивный комментатор Владимир Иваницкий.Владимир Иваницкий: «Карелина в Сиднее утопили»
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Александр Карелин
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