Иваницкий: «Когда моя сестра увидела знаменосца Карелина, воскликнула: «Что за неандерталец?»

Известный комментатор Владимир Иваницкий, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, при каких обстоятельствах борец Александр Карелин стал знаменосцем на церемонии открытия Олимпиады-1988 в Сеуле.

— Почему у Карелина в сборной не складывались отношения с Сапуновым?

— У любого тренера свои фавориты. Есть механизмы, как продвинуть одного и перекрыть кислород другому. Карелину приходилось выгрызать дорогу, уничтожать соперника, чтобы все доказать.

— Это еще до Сеула?

— Да. Но надо отдать должное Сапунову — он признавал свои ошибки. Знаменосцем на открытии в Сеуле Карелин стал благодаря ему.

— Как решал вопрос?

— Сапунов идет к руководству: «Знамя должен нести Карелин!» Никому не известный пацан. В ответ: «Ты понимаешь, о чем говоришь? Мы сейчас пойдем с этим к Смирнову, а дальше-то он отправится в политбюро!» Но убедил.

Дошли до Смирнова. Геннадий Андреевич рассказывает про Карелина: «Выиграет точно! Богатырь!» Виталий Георгиевич решается — и все это повторяет в Кремле.

Карелин несет знамя. Представляете, какая психологическая нагрузка? На финал приезжает смотреть вся верхушка. Саша встречается с болгарином Геровским — и кувыркается на первых секундах. Улетает на два балла. Но в итоге выигрывает.

— Кого же Сапунов вместо Карелина рассматривал на поездку в Сеул?

— Игоря Ростороцкого. Это такой красавец! А когда моя сестра увидела знаменосца Карелина, воскликнула: «Что за неандерталец?» Я Сан Санычу потом рассказал — так ржал! Он все про себя знает. Ходит как мишка. Надбровные дуги, уши...

— Карелин Ростороцкому проигрывал.

— Дважды. Но в ключевой год победил. Именно в олимпийский, расставив все точки над «i».