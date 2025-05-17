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17 мая 2025, 15:35

В МОК признали Веселу Лечеву временным президентом Болгарского олимпийского комитета

Игнат Заздравин
Корреспондент

МОК в официальном письме объявил о признании Веселы Лечевой, избранной президентом Болгарского олимпийского комитета (БОК), временным главой организации, сообщает ТАСС.

«Внимательно рассмотрели ситуацию и можем подтвердить, что МОК временно признал результаты выборов президента на общем собрании БОК 19 марта, а именно — выбор Веселы Лечевой новым президентом БОК и выборы всех членов исполнительного комитета БОК», — говорится в письме.

Ранее в Болгарии оспорили в суде итоги выборов президента БОК из-за поступивших жалоб.

Источник: ТАСС
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МОК
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