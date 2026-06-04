Фетисов назвал циничными действия Исинбаевой: «Ничего не сделала для того, чтобы в МОК нам флаг вернули»

Депутат Госдумы РФ, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов дал комментарий относительно действий легкоатлетки Елены Исинбаевой — бывшей участницы комиссии атлетов Международного олимпийского комитета (МОК).

«Это было ее решением. Она рассказывает, как гордилась, когда поднимался флаг России, но ничего не сделала для того, чтобы в МОК нам флаг вернули. Цинично, разве нет? Она приняла решение с этим жить. Насколько она счастлива сейчас, можно только догадываться», — цитирует Фетисова РИА «Новости».

По словам Фетисова, Исинбаева входит в небольшое число российских спортсменов, сделавших выбор в пользу того, чтобы остаться жить за границей: в настоящее время она находится в Испании.

«Все остальные здесь. Великие хоккеисты возвращаются в Россию, хотя могли бы остаться там и жить спокойно. У них для этого есть все, но они выбирают жить по-другому», — добавил Фетисов.

Срок полномочий Исинбаевой в составе комиссии завершился после окончания Олимпийских игр-2024.

Исинбаевой 43 года. Она завоевала золото Олимпийских игр 2004 и 2008 годов. На Играх-2012 россиянка стала бронзовой призеркой.

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