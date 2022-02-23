Олимпиада
Пекин-2022
Новости
Медальный зачет Календарь Онлайн Статьи Видео
Фото
Все материалы
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Лыжные гонки
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фристайл
Шорт-трек
Главная
Олимпиада
Пекин-2022

Допинг

Сегодня, 19:13

Губерниев объяснил, от кого испанская фигуристка получила запрещенный препарат

Микеле Антонов

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на сообщение о попадании запрещенного препарата в кровь испанской фигуристки Лауры Баркеро через крем для заживления.

«Испанка взяла этот крем у Терезы Йохауг. Если этот препарат был запрещен, то, конечно, нужно дисквалифицировать эту фигуристку!» — сказал Губерниев «СЭ».

В пробе спортсменки обнаружено запрещенное вещество метаболит клостебола. Допинг-проба была взята в соревновательный период, 18 февраля.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине 20-летняя Баркеро выступала в соревновании пар вместе с Марко Дзандроном, дуэт занял 11-е место.

Олимпиада
Дмитрий Губерниев
Тереза Йохауг
7
2
Читайте также
РПЛ — в топ-3 в мире по трансферным убыткам зимой. Это окно — одно из самых расточительных в России
Как выглядит могила великого бегуна Владимира Куца. Спортсмена хоронили заживо, закидывали крысами и у него были обморожены ноги
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спортсмены ЦСКА будут представлены к наградам по итогам Олимпиады в Пекине
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости