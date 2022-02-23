Губерниев объяснил, от кого испанская фигуристка получила запрещенный препарат

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на сообщение о попадании запрещенного препарата в кровь испанской фигуристки Лауры Баркеро через крем для заживления.

«Испанка взяла этот крем у Терезы Йохауг. Если этот препарат был запрещен, то, конечно, нужно дисквалифицировать эту фигуристку!» — сказал Губерниев «СЭ».

В пробе спортсменки обнаружено запрещенное вещество метаболит клостебола. Допинг-проба была взята в соревновательный период, 18 февраля.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине 20-летняя Баркеро выступала в соревновании пар вместе с Марко Дзандроном, дуэт занял 11-е место.