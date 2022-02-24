Олимпиада
Пекин-2022
Новости
Медальный зачет Календарь Онлайн Статьи Видео
Фото
Все материалы
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Лыжные гонки
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фристайл
Шорт-трек
Главная
Олимпиада
Пекин-2022

Сегодня, 15:15

В МОК заявили, что осуждают нарушение Россией олимпийского перемирия

Иван Торопцев
Корреспондент

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением, в котором осудил действия России в ситуации с Украиной.

«МОК решительно осуждает нарушение Россией олимпийского перемирия. Соответствующая резолюция ООН была принята Генеральной ассамблеей ООН 2 декабря 2021 года консенсусом всех 193 государств — членов ООН. Олимпийское перемирие началось за семь дней до начала Олимпийских игр и заканчивается через семь дней после закрытия Паралимпийских игр.

Сегодня президент МОК Томас Бах повторяет свой призыв к миру, который он высказал в своих выступлениях на церемонии открытия и церемонии закрытия Олимпийских игр. На церемонии открытия он призвал политические власти «соблюдать приверженность олимпийскому перемирию и дать миру шанс».

На церемонии закрытия он попросил политических лидеров «вдохновиться примером солидарности и мира», поданным олимпийскими спортсменами. После недавних событий МОК глубоко обеспокоен безопасностью олимпийского сообщества на Украине. Он создал целевую группу для пристального наблюдения за ситуацией и координации гуманитарной помощи членам олимпийского сообщества на Украине, где это возможно.», — приводит «РИА Новости Спорт» текст заявления МОК.

Олимпиада в Пекине прошла с 4 по 20 февраля. Паралимпиада в столице Китая пройдет с 4 по 13 марта.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220224/mok-1774779195.html
МОК
1
4

Читайте также

УЕФА завтра проведет экстренное заседание исполкома по ситуации между Россией и Украиной
ТАСС: Европарламентарии просят УЕФА перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга
«Кто называет Россию слабой — клоуны». Что говорят о нашей сборной в Польше, Швеции и Чехии после жеребьевки
CAS: решение по делу Валиевой будет вынесено около 9 утра
Биатлонистка чуть не умерла на Олимпиаде. Но как ни в чем не бывало возвращается на лыжню
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев объяснил, от кого испанская фигуристка получила запрещенный препарат
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости