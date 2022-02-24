В МОК заявили, что осуждают нарушение Россией олимпийского перемирия

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением, в котором осудил действия России в ситуации с Украиной.

«МОК решительно осуждает нарушение Россией олимпийского перемирия. Соответствующая резолюция ООН была принята Генеральной ассамблеей ООН 2 декабря 2021 года консенсусом всех 193 государств — членов ООН. Олимпийское перемирие началось за семь дней до начала Олимпийских игр и заканчивается через семь дней после закрытия Паралимпийских игр.



Сегодня президент МОК Томас Бах повторяет свой призыв к миру, который он высказал в своих выступлениях на церемонии открытия и церемонии закрытия Олимпийских игр. На церемонии открытия он призвал политические власти «соблюдать приверженность олимпийскому перемирию и дать миру шанс».



На церемонии закрытия он попросил политических лидеров «вдохновиться примером солидарности и мира», поданным олимпийскими спортсменами. После недавних событий МОК глубоко обеспокоен безопасностью олимпийского сообщества на Украине. Он создал целевую группу для пристального наблюдения за ситуацией и координации гуманитарной помощи членам олимпийского сообщества на Украине, где это возможно.», — приводит «РИА Новости Спорт» текст заявления МОК.

Олимпиада в Пекине прошла с 4 по 20 февраля. Паралимпиада в столице Китая пройдет с 4 по 13 марта.