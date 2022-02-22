Спортсмены ЦСКА будут представлены к наградам по итогам Олимпиады в Пекине

Спортсмены ЦСКА, выступавшие на зимних Олимпийских играх в Пекине, будут представлены к наградам. Об этом ТАСС сообщил начальник ЦСКА Артем Громов.

«Спортсмены ЦСКА завоевали 43 процента всех медалей, и я считаю, что это хороший успех, — сказал Громов ТАСС. — Были, наверное, большие ожидания по некоторым видам спорта, но в неудачных выступлениях будут разбираться тренерские штабы. Учитывая, что воинские звания присваиваются министром обороны, по нашей инициативе мы сделали представления. Но я не думаю, что будут какие-то неожиданности».

Говоря о запомнившихся моментах Игр, Громов отметил фигуриста Марка Кондратюка.

На Олимпийских играх в Пекине выступал 61 спортсмен ЦСКА в 12 дисциплинах.