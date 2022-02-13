Дмитрий Ярошенко: «В эстафетах мы можем железно бороться за медали»

Бывший биатлонист Дмитрий Ярошенко оценил перспективы мужской и женской эстафетных команд сборной России на медали Олимпиады в Пекине.

«В эстафетах мы железно можем бороться за медали, - цитирует Ярошенко vseprosport.ru. - Не показывают чего-то феноменального соперники. Нет идеально сбалансированной команды. Те же норвежцы себя гораздо лучше чувствовали на этапах Кубка мира перед Олимпиадой.

Вы сами видели, что происходило сегодня с ветром: Йоханнес Бе попал в такой порыв, что сделал три промаха. Нельзя сбрасывать со счетов спортивное везение. Конечно, у девчонок похуже ситуация. Не в оптимальной функциональной форме три спортсменки, а Нигматуллина и Резцова ходом в порядке.

У парней гораздо веселее ситуация, этот состав может за первое место бороться. Бронза или серебро – с большой долей вероятности».

Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.