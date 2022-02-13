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Сегодня, 20:31

Дмитрий Ярошенко: «В эстафетах мы можем железно бороться за медали»

Евгений Петров
Корреспондент

Бывший биатлонист Дмитрий Ярошенко оценил перспективы мужской и женской эстафетных команд сборной России на медали Олимпиады в Пекине.

«В эстафетах мы железно можем бороться за медали, - цитирует Ярошенко vseprosport.ru. - Не показывают чего-то феноменального соперники. Нет идеально сбалансированной команды. Те же норвежцы себя гораздо лучше чувствовали на этапах Кубка мира перед Олимпиадой.

Вы сами видели, что происходило сегодня с ветром: Йоханнес Бе попал в такой порыв, что сделал три промаха. Нельзя сбрасывать со счетов спортивное везение. Конечно, у девчонок похуже ситуация. Не в оптимальной функциональной форме три спортсменки, а Нигматуллина и Резцова ходом в порядке.

У парней гораздо веселее ситуация, этот состав может за первое место бороться. Бронза или серебро – с большой долей вероятности».

Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.

Источник: https://www.vseprosport.ru/lenta/2022/02/13/jaroshenko-muzhskaja-sbornaja-mozhet-borotsja-za-pobedu-v-estafete-a-k-sledujushhim-oi-biatlonistam-nuzhno-postaratsja-sdelat-zolotoj-dubl-kak-u-lyzhnikov
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Дмитрий Ярошенко
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