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Сегодня, 19:32

Хофер рассказал о борьбе с Латыповым за бронзу в гонке преследования на Олимпиаде

Итальянский биатлонист Хофер рассказал о соперничестве с Латыповым за олимпийскую бронзу
Евгений Петров
Корреспондент
Лукас Хофер.
Фото Getty Images

Итальянский биатлонист Лукас Хофер поделился впечатлениями после гонки преследования на Олимпиаде в Пекине. Он занял четвертое место. Итальянец не смог догнать россиянина Эдуарда Латыпова, который стал третьим.

«Когда я пересек финишную линию, то чуть не плакал, — цитирует Хофера «Чемпионат.com». — Слезы накатывались, потому что я был очень близок к подиуму.

Весь последний круг я надеялся и верил, но мне не хватило буквально нескольких толчков на последних подъемах. Латыпов обернулся, увидел меня и еще раз добавил.

Рад тому, как выступил, но очень разочарован, что оказался на четвертом месте. Сейчас было бы хорошо выпить пива и забыть о концовке гонки, но, к сожалению, в Олимпийской деревне ничего нет».

Победу в гонке одержал француз Кантен Фийон- Майе. Вторым стал норвежец Йоханнес Бе.

Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.

Источник: https://www.championat.com/olympicwinter/news-4609207-hofer-rasskazal-o-borbe-s-latypovym-za-bronzovuyu-medal.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Олимпиада
Лукас Хофер
Эдуард Латыпов
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