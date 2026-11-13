Кушанашвили рассказал, как Слуцкий помог ему во время лечения рака

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о финансовой помощи со стороны бывшего главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого во время борьбы с онкологическим заболеванием.

— Недавно читаем высказывание знаменитого футболиста ЦСКА Владимира Пономарева. Комментирует помощь, которую тебе оказал Леонид Слуцкий: «Да не могло этого быть, все пиар-акция...»

— Я с грустью наблюдаю за перебранкой Мостового, Слуцкого, а теперь еще и Мусаева. Не хочу лезть в то, в чем я ни бельмеса. Хотя футбол изобрел я, официально заявляю вам двоим! Как Вайль и Генис (признан в РФ иноагентом. — Прим. «СЭ») — вроде вас — в тандеме написали лучшую публицистическую книгу «60-е. Мир советского человека». Кто не прочел, тому в журналистике делать нечего. Я изобрел футбол!

Но когда милейший Саша Мостовой начинает в таких выражениях хаять Слуцкого — вспоминая и дородность его, и визуальные изменения... А Леонид Викторович тем временем узнает из газет про беды старенького тренера и переводит ему огромные средства на лечение. Это, кажется, детский тренер?

— Нет, Евгений Загорулько, воспитавший четырех олимпийских чемпионов по прыжкам в высоту.

— Жив?

— Умер пять лет назад.

— Но успел дать интервью: «Леонид Викторович узнал о моих проблемах и все оплатил». Ни у кого не спрашивая. Со мной поступил точно так же! Насколько я понимаю расклад, дефицитные лекарства были куплены на деньги Слуцкого.

Мне страшно думать: что же делать людям, у которых нет такой помощи? Сколько имен в «Коммерсанте» публикует Росфонд: «Ребенку соберите на...» Медиалигу я защищаю потому, что спасли от смерти мальчика с миодистрофией Дюшенна. Поэтому за Николая Осипова горой стою всегда!

А возвращаясь к Слуцкому... Если у человека золотое сердце, мне все равно, лыжников он тренирует или дзюдоистов. Наличие золотого сердца делает тебя бессмертным в памяти людей. Я не мог пообещать Леониду Викторовичу, что буду молчать обо всем этом. Тогда он взял с меня слово, что рассказывать стану дозированно. Он не претендовал на упоминания!

— Мы в Слуцком не ошиблись.

— Я начал твердить в каждом выпуске программы. Кстати, делал ее с одной букмекерской конторой, которая тоже не оставила меня в беде. Пока полгода валялся на больничной койке, эта контора передавала деньги и продукты моей семье.

Так вот у Слуцкого золотое сердце. Он человек филантропического дара — но ему неприятно, когда об этом говорят вслух. А большинство имущих палец о палец не ударят, наблюдая, как умирает ребенок или бабушка. На Отарика им вообще плевать! Слуцкий — один из самых бескорыстных людей, которых я встречал. Я буду говорить о нем везде. Чтобы люди знали!

В феврале 2026 года Слуцкий подтвердил, что финансово помогал Кушанашвили. Тренер также рассказывал, что сотрудничал с благотворительными фондами.