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Дегтярев заявил о скоординированной атаке на российский спорт со стороны Европы и Канады

Алина Савинова

Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что европейские страны и Канада проводят скоординированную атаку на российский спорт, вводя визовые ограничения и не допуская атлетов до турниров.

Ранее Финляндия объявила об ужесточении правил въезда для российских спортсменов с 16 ноября, а Норвегия пригрозила их высылкой. Кроме этого, Канада и Чехия не планируют выдавать визы хоккеистам из России для участия в турнирах на территории этих стран.

«Россия выступала и выступает за олимпийские ценности, их сохранение. И сегодня мы ведем, можно сказать, борьбу за целостность мирового спорта и всегда ждем в России всех атлетов из всех стран. Мы не разделяем никого, как это делают некоторые западные страны, вводящие визовые ограничения. Мы сейчас фактически свидетели скоординированной атаки ряда европейских стран и примкнувшей к ним Канады по недопуску наших хоккеистов», — приводит ТАСС слова Дегтярева.

Однако, как отметил министр спорта РФ, решение об участии спортсменов в международных соревнованиях принимают федерации, а не правительства.

«Все они пострадают, потому что международные спортивные организации требуют от стран, которые взяли на себя обязанность проводить международные соревнования, обеспечить стопроцентный доступ всем атлетам из всех стран. Не Финляндия решает, кто участвует, а международная спортивная федерация, которая допускает россиян под флагом с гимном», — добавил он.

По словам Дегтярева, президент РФ Владимир Путин на Совете по спорту заявил, что Россия будет отстаивать интересы отечественных спортсменов в правовом поле, в том числе в международных спортивных судах.

В июле Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство ОКР и рекомендовал международным федерациям снять ограничения с российских спортсменов.

Источник: ТАСС
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Михаил Дегтярев
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