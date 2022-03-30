«Мы представляем 85 тысяч спортсменов». Российский спорт травит самозванец из Австралии

Всемирная ассоциация игроков, постоянно выступающая с политическими заявлениями, — это не более чем группа международных авантюристов.

Одним из самых жестких сторонников санкций против российского спорта в последние четыре недели выступала международная организация под названием World Players Association (Всемирная ассоциация игроков). Считается, что она объединяет 85 тысяч профессиональных спортсменов и сотню ассоциаций в более чем 60 странах. Естественно, такое представительство внушает уважение. Именно антироссийское заявление WPA стало последней каплей, заставившей Международный паралимпийский комитет изменить свое решение о допуске россиян и белорусов к Паралимпиаде-2022. Откуда же взялась эта грозная структура и кто именно формирует политическую позицию Всемирной ассоциации игроков? «СЭ» попытался разобраться в этом очень мутном вопросе.

Достоинство игрока и гуманность спорта

Головной офис World Players Association находится в швейцарском Ньоне, а сама спортивная ассоциация является частью другой международной структуры — UNI Global Union. Это всемирный профсоюз работников «сферы навыков и услуг», что в переводе на более конкретный язык означает организацию по защите прав сотрудников в областях уборки помещений и безопасности, торговли, финансов, игр, графики и упаковки, информации, связи, технологий и услуг, СМИ, развлечений и искусства, почты и логистики, а также других отраслей, в том числе и спортивной. В России частью данного глобального объединения является межрегиональный профсоюз «Новопроф» работников пищевой, табачной промышленности, торговли, услуг и смежных отраслей. Интересно, знают ли все эти люди, что от их имени WPA сейчас травит российских спортсменов?

Руководит Всемирной ассоциацией игроков юрист из Австралии Брендан Шваб, создавший эту организацию в 2015 году. Ранее этот деятель основал Австралийскую ассоциацию профессиональных футболистов и Австралийский союз спортсменов, а в 2012 году открыл коммерческую фирму по юридической поддержке спортивных профи International Player Relations — именно из нее потом и выросла WPA. То есть речь идет фактически о коммерческой структуре, переделанной в общественную организацию. Но главное изобретение Шваба — это Хартия прав спортсменов. Этот документ из 17 пунктов, посвященных «достоинству игрока и гуманности спорта», подписали крупные американские спортивные профсоюзы и футбольный FIFPro. Это позволило австралийцу почувствовать себя крупным спортивным деятелем мирового масштаба и даже войти в некоторые комиссии Международной федерации футбола.

Представляет ли Шваб 85 тысяч профессиональных спортсменов со всего мира на самом деле? Разумеется, нет. У World Players Association нет индивидуальных членов — только коллективные, причем, когда докапываешься до местного уровня, иногда в этой роли всплывают очень странные структуры. Например, в России членом FIFPro является Общероссийский профсоюз футболистов. А в качестве российского представительства Census of Athlete Rights Experiences (одного из правозащитных проектов WA) на официальном сайте указана Череповецкая городская общественная организация содействия развитию гражданского движения по предотвращению самоубийств. Судите сами — имеют ли эти конторы моральное право на глобальные политические заявления и могут ли делегировать это право в Ньон?

World Players Association объединяет 85 тысяч профессиональных спортсменов и сотню ассоциаций в более чем 60 странах. Фото Global Look Press

Цементирование прав человека

В США профсоюзы игроков НБА, НХЛ и других профессиональных лиг действительно очень значимые организации, подписывающие коллективный договор, без которого не может стартовать ни один чемпионат. Другой вопрос, что тот же профсоюз хоккеистов НХЛ никаких претензий в адрес россиян не высказывал и с идеей об их дисквалификации, в отличие от WPA, не выступал. Похожая ситуация и с профессиональными теннисными ассоциациями — там, правда, представителей нашей страны лишили флага, но о запрете на выступление россиян и белорусов в турнирах речи тоже не идет. Так кто же дал Брендану Швабу право требовать отстранения России от всех стартов? Быть может, политическая непримиримость входит в задачи этой организации?

Смотрим на список задач на 2022 год Центра спорта и прав человека (еще одной структуры, созданной Всемирной ассоциацией игроков):

— борьба за уменьшение климатического воздействия спорта;

— цементирование прав человека в сфере управления спортом;

— гендерное равенство и разнообразие в спорте;

— борьба с институциональным расизмом, социальной несправедливостью и наследием колониализма в спорте;

— борьба за психологическое здоровье спортсменов.

Направленность этой повестки в принципе понятна, как и ее корректировка после начала событий на Украине. Но отражает ли это взгляды членов профсоюзов спортсменов из 60 стран мира или только личную позицию господина Шваба? Возможно, ответ на этот вопрос дадут материалы конференции Play the Game, на которой функционеры WPA все же дают себе труд заслушать мнение конкретных спортсменов. Однако беда в том, что последнее такое собрание было еще в прошлой жизни — в 2019 году. Ну а об уровне дискуссии и представительства данного заседания может говорить тот факт, что Россию на нем представляла... Юлия Степанова, печально известная легкоатлетка и информатор ВАДА.

У Всемирной ассоциации игроков есть европейское отделение EU Athletes со штаб-квартирами в Амстердаме и Брюсселе. Возглавляет эту структуру малоизвестный в прошлом английский футболист Брендон Бэтсон. По-хорошему, в этот самый EU Athletes, который якобы объединяет 25 тысяч спортсменов, должен входить и Российский союз спортсменов (кстати, жестко выступивший против отстранения представителей нашей страны от соревнований). Но как бы не так — РСС в списках EU Athletes нет и близко. Люди, подписавшие соглашения с совершенно разномастными профессиональными объединениями из случайных видов спорта, просто присвоили себе право говорить от имени всего спортивного сообщества Европы и совершенно не парятся по поводу адекватности своего поведения.

Юлия Степанова. Фото Getty Images

Мнение тысяч спортсменов всего мира?

Деятельность Брендана Шваба теоретически можно было бы расценить просто как безобидную движуху неравнодушного человека, если бы World Players Association занимался тем, чем предписывает его устав — разработкой профессиональных стандартов в сфере спорта и защитой прав профессиональных спортсменов. Однако эта организация в последние годы очень упорно лезет именно в политическую повестку, успев поучаствовать и в дискуссии о правозащитных акциях на Олимпиаде, и в наездах на белорусский спорт после президентских выборов в этой стране, и в истории с казнью спортсмена-оппозиционера в Иране, и теперь — в ситуации с отстранением россиян.

То, что кто-то прислушивается к WPA, вдвойне странно в свете того, что во всех классических спортивных структурах — в МОК, ВАДА, национальных олимпийских комитетах и международных федерациях — есть свои комиссии спортсменов, которые как раз призваны озвучивать голос главных творцов спорта без всяких странных посредников. МОК, кстати, в 2018 году принял собственную декларацию прав и обязанностей спортсменов, не имеющую никакого отношения к главному документу World Players Association. То есть в случае с WPA мы имеем дело с самыми обычными самозванцами, которые, рассказывая, что представляют десятки тысяч спортсменов, на самом деле представляют только самих себя. В качестве законных представителей большинства спортсменов их никто не выбирал и не уполномочивал.

Да, с МОК и его комиссией спортсменов в части санкций против российского спорта тоже есть большие проблемы. Именно с подачи этих структур большинство международных федераций забанили наши сборные. Имело ли право МОК лезть в политику подобным образом — ответ на этот вопрос даст история и, возможно, спортивный арбитраж. Однако нет никаких сомнений в том, что МОК на данном историческом этапе — лидер мирового спортивного сообщества. А вот Всемирная ассоциация игроков и ее многочисленные проекты — это, к сожалению, самый банальный мыльный пузырь. И единственная его ценность — в умении делать политические заявления определенной направленности и преподносить их как «мнение тысяч спортсменов всего мира».