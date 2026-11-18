Леброн Джеймс подал в суд на создателей ИИ-приложения Bron из-за использования его образа

Форвард «Филадельфии» Леброн Джеймс подал иск против компании PlayVision Inc., разработчика приложения Bron для анализа информации о спортивных ставках с использованием искусственного интеллекта. Как сообщает Associated Press, заявление поступило в федеральный суд Нью-Йорка 17 ноября.

По утверждению представителей баскетболиста, компания использовала в названии продукта его известное прозвище и размещала в рекламе созданные искусственным интеллектом изображения персонажа, похожего на Джеймса. В числе элементов сходства упоминаются голос, татуировки и игровой номер 23. Истцы считают, что реклама создавала ложное впечатление поддержки приложения со стороны спортсмена.

Юристы Джеймса требуют запретить незаконное использование его имени и образа, взыскать доходы, полученные благодаря спорной рекламе, и выплатить компенсацию. До обращения в суд компания получила требование прекратить использование рекламных материалов и сняла ролик. Однако, согласно иску, к тому моменту его посмотрели около миллиона раз с учетом распространения другими пользователями.

PlayVision была основана в 2025 году и запустила приложение Bron в 2026-м. Сервис не принимает ставки напрямую: его платная подписка предоставляет пользователям инструменты для отслеживания ставок и сравнения коэффициентов.

Один из основателей компании ранее допускал переименование приложения. Как отмечает Associated Press, на момент подачи иска новое название еще не было объявлено. Агентство направило разработчикам запрос о комментарии, однако на момент публикации ответа не получило. Суд не вынес решения по существу претензий.