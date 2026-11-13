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The Telegraph: Макрон готов поддержать Венгера на выборах президента ФИФА

Дмитрий Сомов
Арсен Венгер.
Фото Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон заинтересован в выдвижении бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера на пост главы Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает The Telegraph.

По информации издания, Макрон связался с 77-летним специалистом, чтобы убедить его участвовать в выборах и составить конкуренцию действующему президенту ФИФА Джанни Инфантино. Французский лидер также готов обратиться к руководителям других государств с просьбой поддержать возможную кандидатуру Венгера.

Сам Венгер окончательного согласия на участие в выборах не дал. Таким образом, речь пока идет о предполагаемой поддержке потенциального кандидата, а не об официально объявленной предвыборной кампании.

Выборы президента ФИФА запланированы на 18 марта 2027 года. Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год, а впоследствии начал работу в ФИФА над вопросами развития футбола.

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Арсен Венгер
Джанни Инфантино
ФИФА
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