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Сегодня, 17:03

Олимпийский чемпион Волков: «Вся страна обращает внимание на то, что цены в магазинах растут»

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Чемпион Олимпиады 2012 года в Лондоне волейболист Александр Волков заявил, что из-за роста цен на товары жизнь стала не такой спокойной, как раньше.

«Вся страна обращает внимание на цены в магазинах, на то, что они растут. Нет такого, чтобы прям начал в чем-то ограничивать себя, но все подорожало в два раза. У нас же тоже зарплаты больше не стали, а цены выросли. Не так спокойно сейчас, как раньше. Особенно это с двумя детьми чувствуется», — приводит слова Волкова Legalbet.ru.

Волков завершил спортивную карьеру в 2023 году. 39-летний спортсмен является шестикратным чемпионом России.

Источник: Legalbet.ru
Волейбол
Александр Волков (волейбол)
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