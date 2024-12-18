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Сегодня, 16:34

В Москве начался турнир по футболу слепых среди команд стран БРИКС

Камила Абдурахманова
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Церемония открытия и первые матчи турнира по футболу слепых среди клубных команд стран БРИКС прошли в Москве.

«Уважаемые участники, организаторы и гости первого товарищеского турнира по футболу слепых среди клубных команд стран БРИКС+, спорт в России занимает важнейшее место в структуре нашего общества, отражая гуманистические идеалы, ценности и нормы. Он предоставляет широкие возможности для обнаружения способностей, удовлетворения интересов и раскрытия человеческого потенциала. Особое место занимает спорт для людей с ограниченными возможностями, это ключ к гуманизации нашего общества, он помогает устранять барьеры и развивать по-настоящему равное общество», — приводит слова главы администрации президента РФ Максима Орешкина ТАСС.

В мероприятии участвовали первый секретарь отдела по вопросам участия России в БРИКС департамента внешнеполитического планирования МИД Лилия Ризванова, посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес и другие. В соревнованиях принимают участие команды из России, Белоруссии, Казахстана, Турции, Бразилии, Индии и ЮАР. Турнир завершится 20 декабря.

Источник: ТАСС
Максим Орешкин
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