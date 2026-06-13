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13 июня, 18:30

Посол Бразилии в России: «У нас так говорят: не обсудил с русскими — все пойдет не так»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Артем Бухаев
Корреспондент

Посол Бразилии в России Сержио Родригес дос Сантос в интервью «СЭ» рассказал о бразильском выражении о россиянах.

«У нас в Бразилии есть одно выражение, которое часто употребляется в повседневной жизни. Когда человек планирует что-то большое и важное — поездку, какое-то дело, проект или что-то вроде того — и говорит об этом своим друзьям, они обязательно спросят: «А ты говорил об этом с русскими?» Каждый бразилец понимает, что это значит. Если вдруг что-то из задуманного пойдет не так, тебе скажут: «Ну это потому, что ты сперва не поговорил с русскими». Это такая национальная шутка, корни которой идут из футбола.

На чемпионате мира 1958 года в Швеции главный тренер сборной собрал игроков за день до матча против команды СССР. Он объяснял игрокам, что каждый из них должен делать, как действовать на том или ином участке поля. И когда закончил свое объяснение, то спросил у футболистов: «Всем ли все понятно?» И тогда руку поднял Гарринча и сказал: «Тренер, это все замечательно. А вы поговорили об этом плане русским? Они позволят нам сделать на поле все, что вы только что рассказывали?» — сказал дос Сантос «СЭ».

Фанаты Бразилии и&nbsp;Сержио Родригес дос Сантос.«У нас так говорят: не обсудил с русскими — все пойдет не так». Посол Бразилии о сборной и ЧМ-2026

Бразилия пять раз выигрывала чемпионат мира, но последний титул завоевала в 2002 году. На ЧМ-2026 команда начнет выступление 13 июня матчем против Марокко.

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