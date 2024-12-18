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Седокова оплатит похороны и транспортировку тела Тиммы в Латвию

Руслан Минаев
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Анна Седокова и Янис Тимма.
Фото соцсети

Певица Анна Седокова оплатит похороны и транспортировку тела баскетболиста Яниса Тиммы в Латвию, сообщает Telegram-канал Mash.

По словам директора артистки, ритуальные компании уже получили часть денег. Организацией похорон займется последний клуб, в котором играл латвиец. В воскресенье в Москву прилетит мама баскетболиста Аусма Тимма.

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Тело 32-летнего Тиммы, бывшего мужа Седоковой, было обнаружено в ночь на 17 декабря в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. По предварительным данным, он покончил с собой.

Тимма играл в России за «Зенит» (2015-2017), «Химки» (2019-2021) и УНИКС (2021). В 2015 году его признали лучшим молодым игроком в Единой лиге ВТБ.

Источник: mash
Янис Тимма
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