EUobserver: ЕС может ввести санкции против Дегтярева и Позднякова

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков могут оказаться под санкциями Евросоюза, сообщает портал EUobserver со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении проект документа.

Кроме того, санкции могут ввести против президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили и главы Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича, которого хотят включить в санкционный список, так как он «публично поддерживал» СВО и был членом Федерации шахмат России.

9 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила 21-й пакет антироссийских санкций, который в первую очередь направлен на экспорт нефти и банковский сектор. На данный момент в санкционный список ЕС против России входят свыше 2,7 тысяч физических и юридических лиц.

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