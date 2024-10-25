Пракатень — о переходе из России в Узбекистан: «Не жалею. Считаю, что все было не зря»

Серебряный призер Олимпиады в Токио по академической гребле Анна Пракатень рассказала «СЭ», что не жалеет о том, что в 2023 году перешла из сборной России в команду Узбекистана. На Играх в Париже Пракатень не смогла завоевать медаль.

— Оглядываясь назад, не думаете, что с этим переходом совершили ошибку?

— Нет, я не жалею, что перешла. Были моменты, когда было тяжело на тренировках. Тогда думаешь: «Блин, зачем я вообще сюда пришла?» Но никакого сожаления нет. Я познакомилась с замечательными людьми, тренировалась в хороших местах, знаю, что меня ждут, меня помнят. Считаю, что это все было не зря, — сказала Пракатень «СЭ».

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