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Губерниев отреагировал на смерть олимпийского чемпиона Вячеслава Иванова

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Известный комментатор и популярный блогер Дмитрий Губерниев отреагировал на смерть трехкратного олимпийского чемпиона по академической гребле Вячеслава Иванова.

«Умер мой самый большой кумир всех времен и народов! Человек-легенда, Вячеслав Николаевич Иванов! Трехкратный олимпийский чемпион по академической гребле в одиночке, наш первый чемпион мира, многократный чемпион Европы! Уникум, абсолютно величайший гребец! В 17 лет попал в сборную СССР, в 1956 году в восемнадцатилетнем возрасте в Мельбурне выиграл свою первую олимпийскую медаль! Это моя личная огромная утрата... Я плачу», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Вячеслав Иванов ушел из жизни в возрасте 86 лет.

Дмитрий Губерниев
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Олимпийский чемпион по гребле Вячеслав Иванов скончался в возрасте 86 лет
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