Российские гребцы завоевали две медали на молодежном чемпионате Европы

Российские мастера академической гребли завоевали одну золотую и одну серебряную медаль на молодежном чемпионате Европы в Чехии.

София Ожерельева и Анастасия Смагина одержали победу в двойках без рулевого. Марина Матвеева и Александра Григорьева стали вторыми в двойке парной.

«Наша команда показала хороший результат на первенстве Европы до 23 лет. Очередной международный старт показал, что сборная команда на правильном пути. Однако расслабляться на стоит — впереди много работы и новые победы», — приводит ТАСС слова президента Федерации гребного спорта России Алексея Свирина.

Соревнования проходили в Рачице с 6 по 7 сентября. Всего на турнире выступили шесть российских гребцов в нейтральном статусе.