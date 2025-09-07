Российские гребцы завоевали две медали на молодежном чемпионате Европы
Российские мастера академической гребли завоевали одну золотую и одну серебряную медаль на молодежном чемпионате Европы в Чехии.
София Ожерельева и Анастасия Смагина одержали победу в двойках без рулевого. Марина Матвеева и Александра Григорьева стали вторыми в двойке парной.
«Наша команда показала хороший результат на первенстве Европы до 23 лет. Очередной международный старт показал, что сборная команда на правильном пути. Однако расслабляться на стоит — впереди много работы и новые победы», — приводит ТАСС слова президента Федерации гребного спорта России Алексея Свирина.
Соревнования проходили в Рачице с 6 по 7 сентября. Всего на турнире выступили шесть российских гребцов в нейтральном статусе.
Источник: ТАСС
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