Экс-россиянка Пракатень рассказала, как ее приняли в сборной Узбекистана

Серебряный призер Олимпиады по академической гребле Анна Пракатень поделилась с «СЭ», как ее приняли в сборной Узбекистана. Пракатень ушла из российской команды весной 2023 года.

— Как приняли в сборной Узбекистана?

— Это было очень интересно. Они меня как будто боялись. Приняли настолько уважительно, что была даже сама в шоке. Не понимала, например, почему со мной общаются на «вы». Очень непривычно. Я же сначала уехала в Грецию и тренировалась одна, без ребят, но потом встретились в Литве. Сначала мне было тяжело из-за того, что они общаются между собой, а я ничего не понимаю. Языковой барьер давал о себе знать. Когда ты находишься на сборах, то хочешь с кем-то пообщаться и что-то обсудить. Поэтому складывалось непросто. Затем уже сдружились с ребятами. В целом вся команда и тренеры хорошо ко мне отнеслись.

— Какие условия для гребли в Узбекистане?

— Плюс в том, что в Узбекистане тепло. Зима, конечно, тоже есть, но вода всегда открыта. Во-вторых, главный тренер вкладывает много усилий во всю инфраструктуру. Там сейчас классная база для подготовки. Условия хорошие. Единственный минус, что база находится за городом и нужно до нее ехать.

— По инвентарю тоже проблем не возникает?

— Изначально были трудности. Но сейчас, работая с иностранными тренерами и со мной, мы нашли все необходимое. С инвентарем на данный момент проблем вообще нет.

— К чему сложнее всего было привыкнуть?

— Ко всему. В первую очередь к еде. Жирновато, конечно: плов, мясо... Мы больше привыкли к европейским блюдам. У них тяжеловатая пища. С языком бывают трудности, хотя большинство говорят на русском. Да и менталитет тоже совсем другой. Когда я жила в Ташкенте, то было непривычно. Понятно, что это мусульманская страна, в которой свои традиции и обычаи. В коротких юбках не походишь, как я люблю. Хотя сейчас комфортно себя чувствую. Иногда мне кажется, что могла бы пожить там немножко. Спокойно ко всему отношусь уже, — сказала Пракатень «СЭ».

Полностью интервью Анны Пракатень читайте на сайте «СЭ».