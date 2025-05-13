Гребля
13 мая, 13:56

Российские гребцы отказались подписать декларацию против РФ

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин прокомментировал ситуацию с поездкой сборной России на юниорское первенство Европы в Польше, которое пройдет 24-25 мая в Крушвице.

По словам Свирина, Польская ассоциация гребли в качестве организатора выдвинула для россиян дополнительные условия для участия.

«Она хочет, чтобы все наши спортсмены, которые планировали выступить на первенстве Европы, подписали декларации, в которых должны были указать, что не получают российского государственного финансирования, а также спонсорских средств от компаний или физических лиц, связанных с РФ», цитирует Свирина ТАСС.

Кроме того, от российских гребцов требовали подписаться под тем, что они не выражали и не собирались выражать поддержку СВО, политике России и Белоруссии и их руководству. В итоге сборная России отказалась от поездки на турнир.

Ранее Международная федерация гребного спорта допустила российских спортсменов к участию в международных соревнованиях на сезон-2025 в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
