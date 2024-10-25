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Сегодня, 11:45

Пракатень рассказала о случайной встрече с Губерниевым после ее решения об уходе из сборной России

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Серебряный призер Олимпиады по академической гребле Анна Пракатень рассказала в интервью «СЭ», как случайно встретилась с комментатором Дмитрием Губерниевым после того, как приняла решение о переходе из сборной России в команду Узбекистана.

— Первым о переходе сообщил Дмитрий Губерниев. Он же первым публично и поддержал. Общались ли вы с ним на эту тему?

— Произошла довольно необычная ситуация. Мы гуляли с мамой в Минске. Вдруг понимаю, что это Дмитрий идет. Мама говорит: «Подойди-подойди!» Отвечаю: «Да я не знаю, что сказать». В конце концов мы с ним увиделись, пообщались. Он поддержал и отнесся к этому нормально. Сказал, что я молодец, что хочу дальше продолжать грести на международном уровне, — сказала Пракатень «СЭ».

Полностью интервью Анны Пракатень читайте на сайте «СЭ».

Дмитрий Губерниев
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