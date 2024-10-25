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Сегодня, 11:30

Пракатень: «Глава федерации сказал, что я его обидела, хотя вообще с ним не разговаривала»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Серебряный призер Олимпиады по академической гребле Анна Пракатень рассказала «СЭ», как в Федерации гребного спорта России отреагировали на ее переход в сборную Узбекистана.

— Как в Федерации гребного спорта России восприняли ваш переход?

— Было же довольно много интервью. Алексей Свирин сказал, что я его обидела. Хотя я вообще с ним не разговаривала. Не знаю, почему такое пошло. Я просто сказала, что не хочу здесь больше грести. Сначала восприняли нормально. Спокойно отпустили. Потом кто-то где-то что-то написал, об этом узнали. Сначала не верили. А когда я выступила на международных соревнованиях, то поняли, что назад дороги нет. Хотя было предложение вернуться. Но это было бы уже не очень красиво по отношению к Узбекистану. В целом, можно сказать, нормально восприняли. Могли раздуть еще хуже. Я на них не обижаюсь. Надеюсь, что они на меня тоже.

— Как раз к словам Алексея Свирина. Он заявил, что с вашей стороны был обман: в феврале тренеру сообщили, что заканчиваете карьеру, а через десять дней вас увидели в Узбекистане.

— Да, так было. А что мне нужно было им сказать? Из белорусской сборной десять лет назад я ушла, потому что меня выгнали, точнее, оказалась не нужна тренеру. А тут я не знала, как поступить правильно. Решила сообщить о том, что завязываю. Не просила при этом ни денег, ничего. Хотела, чтобы меня сняли со всех ставок, вывели из списка сборной. Не понимала, как лучше сделать. Считает, что обманула? Хорошо, пусть будет так, — сказала Пракатень «СЭ».

Полностью интервью Анны Пракатень читайте на сайте «СЭ»

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