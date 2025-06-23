Российские гребцы получили визы для поездки на этап Кубка мира в Швейцарии

Российским гребцам выдали въездные визы для поездки в Швейцарию, где состоится этап Кубка мира по гребному спорту.

«В состав команды вошли девять спортсменов, а также три тренера и один специалист. Спортсмены выступят в нейтральном статусе в классах «одиночка», «одиночка легкого веса», «двойка без рулевого» и «двойка парная», — говорится в заявлении на сайте Федерации гребного спорта России.

Люцернская регата, которая является также этапом Кубка мира, пройдет с 27 по 29 июня.