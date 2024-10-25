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Сегодня, 12:30

Экс-россиянка Пракатень рассказала о реакции Узбекистана на ее победу в Азиатских играх

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Серебряный призер Олимпиады по академической гребле Анна Пракатень рассказала «СЭ», как ее встречали в Узбекистане после победы на Азиатских играх в 2023 году. До 2023 года Пракатень выступала за сборную России.

— Медалей ждать долго не пришлось. На Азиатских играх в Ханчжоу выиграли золото. Как это все проходило?

— Это было лучшее время после чемпионата мира. Мы приехали сначала в Китай не в Олимпийскую деревню, а в другое место. Там была такая природа! Затем мы уже переехали в Ханчжоу. Китайцы, конечно, умеют проводить крупные соревнования. Мне очень понравилось. Понятно, что на Олимпиаде масштаб больше, но в Ханчжоу была просто незабываемая атмосфера. Все идеально: автобусы приходили вовремя, столовая работала как надо. На канале тоже все организовано. Я прямо наслаждалась гонками и тренировками. После чемпионата мира у меня вообще не было настроения гоняться, но там все изменилось.

— Как в Узбекистане отреагировали на победу?

— Я столкнулась с подобным впервые. Каждый раз у меня удивление, что с любых соревнований в Узбекистане встречают с оркестром. Это просто нереально. Приезжают родители, родственники, чиновники из министерства. Мне было не по себе. Интервью, оркестр, праздник. У них еще традиции надевать национальный головной убор, халат. Это очень круто. Встречают нереально, — сказала Пракатень «СЭ».

Полностью интервью Анны Пракатень читайте на сайте «СЭ».

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Экс-россиянка Пракатень рассказала, как ее приняли в сборной Узбекистана

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