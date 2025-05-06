Гребля
6 мая, 13:16

Губерниев — о смене гражданства Орябинской: «Ее личное дело, где и за кого выступать! Предателем считать не буду!»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что не осуждает вице-чемпионку Олимпиады в Токио Елену Орябинскую за смену спортивного гражданства.

Ранее стало известно, что Орябинская теперь будет представлять Сербию.

«Сменила и сменила, ее выбор! Скажу спасибо Орябинской за славные моменты в сборной России, она олимпийский призер, а теперь пожелаю удачи в Сербии! Ее личное дело, где и за кого выступать! Предателем гребчиху считать не буду!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

31-летняя Орябинская также является чемпионкой Европы 2018 года. Кроме этого, на ее счету две бронзовые медали на чемпионатах мира и три бронзы на европейских первенствах.

Источник: Telegram-канал Елены Орябинской
  • o.s.v.

    это смена гражданства.теперь ее надо лишить российского и и всю недвижимость и деньги передать ей.пусть живет в сербии и к нам приезжает по визе.для нее спорт нужнее ,чем Родина

    07.05.2025

  • petrovich56

    НедоГребец про гребчиху...

    06.05.2025

  • Gordon

    Какое кому дело до того, что считает этот претыренный?

    06.05.2025

    • Вице-чемпионка Олимпиады в Токио Орябинская получила спортивное гражданство Сербии

    Российские гребцы отказались подписать декларацию против РФ

