Губерниев — о смене гражданства Орябинской: «Ее личное дело, где и за кого выступать! Предателем считать не буду!»

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что не осуждает вице-чемпионку Олимпиады в Токио Елену Орябинскую за смену спортивного гражданства.

Ранее стало известно, что Орябинская теперь будет представлять Сербию.

«Сменила и сменила, ее выбор! Скажу спасибо Орябинской за славные моменты в сборной России, она олимпийский призер, а теперь пожелаю удачи в Сербии! Ее личное дело, где и за кого выступать! Предателем гребчиху считать не буду!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

31-летняя Орябинская также является чемпионкой Европы 2018 года. Кроме этого, на ее счету две бронзовые медали на чемпионатах мира и три бронзы на европейских первенствах.