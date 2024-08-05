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Олимпийский чемпион по гребле Вячеслав Иванов скончался в возрасте 86 лет

Сергей Разин
корреспондент
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Трехкратный олимпийский чемпион по гребле Вячеслав Иванов скончался на 87-м году жизни.

«Сегодня мы скорбим о потере выдающегося спортсмена, великого гребца Вячеслава Иванова. Скорбь заполняет наши сердца, но вместе с ней остается и гордость за то, что мы жили в одну эпоху с этим неповторимым человеком. Вячеслав Иванов был не только чемпионом, но и наставником для многих молодых гребцов, передавая им свой опыт и любви к спорту. Его уход — большая потеря для всего российского гребного спорта.

Память о Вячеславе Николаевиче Иванове будет жизненно важной частью истории российского гребного спорта. Он навсегда останется в наших сердцах как яркий пример преданности, трудолюбия и безусловного патриотизма", — приводит слова президента Федерации гребного спорта России Алексея Свирина официальный сайт ФГСР.

Иванов является трехкратным олимпийским чемпионом, чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы.

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