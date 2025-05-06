Гребля
6 мая, 10:43

Вице-чемпионка Олимпиады в Токио Орябинская получила спортивное гражданство Сербии

Алина Савинова
Василиса Степанова и Елена Орябинская.
Фото Global Look Press

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин сообщил, что Елена Орябинская сменила российское спортивное гражданство на сербское.

На Олимпийских играх в Токио россиянка вместе с Василисой Степановой завоевала серебро в двойках распашных без рулевого. По словам Свирина, после этого спортсменка не тренировалась в составе национальной команды России.

«Елена Орябинская — одна из самых талантливых спортсменок своего поколения, которая полностью реализовала свой талант и достигла самых высоких спортивных результатов, выступая за сборную России. Официально федерацию Елена не уведомляла о переходе, но ситуация понятная, так как муж Елены, Николай Пименов, уже несколько лет выступает за Сербию, поэтому Елена решила сменить спортивное гражданство», — цитирует президента ФГСР ТАСС.

Свирин также отметил, что с момента наложения Международной федерацией гребного спорта (World Rowing) санкций на российских гребцов в 2022 году ФГСР лишилась рычагов влияния.

«Помешать переходам того же Пименова или другой нашей медалистки Олимпиады в Токио Анны Пракатень мы не могли, World Rowing согласовывала переходы, не обращая внимания на наши предложения. Да и я, честно говоря, не вижу смысла пытаться бороться за тех, кто все для себя решил», — добавил он.

31-летняя Орябинская также является чемпионкой Европы 2018 года. Кроме этого, на ее счету две бронзовые медали на чемпионатах мира и три бронзы на европейских первенствах.

Источник: ТАСС
Ушел из жизни заслуженный тренер СССР Вилков

Губерниев — о смене гражданства Орябинской: «Ее личное дело, где и за кого выступать! Предателем считать не буду!»

