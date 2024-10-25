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Пракатень: «В Литве приняли хорошо. Только один спортсмен высказался, что я хожу в российском комбинезоне»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Серебряный призер Олимпиады по академической гребле Анна Пракатень в интервью «СЭ» прокомментировала скандал, который возник с ней на соревнованиях в Литве. Спортсменку, которая весной 2023 года перешла из сборной России в команду Узбекистана, обвинили, что она приехала в Литву в российском комбинезоне.

— Когда вы окончательно перешли в Узбекистан, практически сразу возник скандал в Литве, где местные гребцы возмутились вашим появлением. Как все было?

— Да, есть такие ребята. Они начали немножко на меня, так скажем, бычить. При этом в лицо никто ничего не говорил. В целом в Литве меня приняли очень хорошо. Не было никаких нападок. Только один спортсмен в СМИ высказался, что я хожу в российском комбинезоне. Но этого не было! Я прекрасно понимала, как себя вести, когда приезжала в Литву. Случился какой-то у него выброс негатива. Я приехала со сборной Узбекистана. Было неактуально меня воспринимать российской спортсменкой. Видимо, у него ко мне сложилось недоброжелательное отношение. Я к этому спокойно отнеслась. Сказал и сказал. Просто этого не было, — сказала Пракатень «СЭ».

Полностью интервью Анны Пракатень читайте на сайте «СЭ».

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