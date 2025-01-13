Ушел из жизни заслуженный тренер СССР Вилков

Заслуженный тренер СССР и наставник сборной СССР по академической гребле Юрий Вилков умер на 87-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации гребного спорта России.

В 1980 году Вилков возглавлял сборную СССР по академической гребле на Олимпийских играх в Москве. Он также являлся тренером Ларисы Поповой, которая в парной двойке завоевала золотую медаль на этих Играх.

На Олимпиаде в Москве советские гребцы выиграли одну золотую, девять серебряных и две бронзовые медали. За свои достижения Вилкову было присвоено звание заслуженного тренера СССР.