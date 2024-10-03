Садулаев выступит на чемпионате мира в Тиране

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев возглавит национальную сборную на чемпионате мира в Тиране. Об этом сообщается в Telegram-канале Центра сборных команд России.

Двукратный олимпийский чемпион выступит в весовой категории до 92 кг.

Турнир в Албании пройдет в неолимпийских весовых категориях. Соревнования начнутся 28 октября и продлятся до 31-го.

В весовой категории до 61 кг выступит олимпийских чемпион Завур Угуев, до 70 кг — Иналбек Шериев, до 79 кг — Магомед Магомаев.

В греко-римском стиле в весе до 55 кг выступит Эмин Сефершаев, до 63 кг — Садык Лалаев, до 72 кг — Нарек Оганян, Аслан Висаитов, до 82 кг — Ислам Алиев.

У женщин в весовой категории до 55 кг выступит Ольга Хорошавцева, до 59 кг — Светлана Липатова, до 65 кг — Валерия Дондупова и до 72 кг — Вусала Парфианович.

Сборная России не принимала участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.