Ситуацию прокомментировал президент Федерации спортивной борьбы России.

Украинская девушка-борец вольного стиля Ирина Коляденко резко высказалась о российских спортсменах, подчеркнув, что принципиально не жмет им руки и не фотографируется с ними. Так она поступила на апрельском чемпионате Европы в Братиславе, что вызвало критику со стороны президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили.

Что произошло

На чемпионате Европы Коляденко стала третьей в весовой категории до 65 килограммов. Второй бронзовой медалисткой оказалась представительница России Динара Кудаева, выступавшая в нейтральном статусе. Ирина не пожала руку Кудаевой, а также отказалась от традиционной совместной фотографии на награждении. После турнира она дала интервью украинским медиа, в которых объяснила логику этих поступков.

«Я никогда не пожимаю рук соперницам из этих стран, не фотографируюсь с ними на пьедесталах, не общаюсь на соревнованиях. Отрицательно отношусь к допуску спортсменов из России и Белоруссии — они недостойны соперничать с нами. Не секрет, что многие из них поддерживают происходящее на Украине. Поэтому, по-моему, допуск их к международным соревнованиям, вообще неясен», — сказала Коляденко.

Ранее украинская сторона требовала отстранить Кудаеву и еще двух россиянок — Наталью Малышеву и Ольгу Хорошавцеву. Поводом стал пост Динары в соцсетях, где она опубликовала фотографии погибшего отца в военной форме с подписью «мой герой», а Малышева и Хорошавцева поставили лайк публикации. Украинская федерация направила письмо в Международный олимпийский комитет и Объединенный мир борьбы (UWW), но реакции не последовало.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Мнение Мамиашвили

Слова и действия украинской спортсменки прокомментировал президент ФСБР Михаил Мамиашвили. По его словам, действия украинки — несоблюдение этики и спортивного духа.

«Эта спортсменка из Украины — несчастный человек. Ее начальство убедило ее в этой точке зрения, что не пожимать руку сопернику — это нормально. Но рукопожатие — это обязательная процедура, это уважение противника. Если бы у общественных организаций была принципиальная позиция по этому вопросу, то прецедентов с отказом от рукопожатий не было бы. Бог судья этой спортсменке», — цитирует Мамиашвили «ВсеПроСпорт».

Не единственный случай

Случай с Коляденко не единственный, который произошел на чемпионате Европы в Братиславе. На награждении девушек в весовой категории до 59 килограммов украинка Алина Филиппович, занявшая третье место, отказалась от совместной фотографии с победившей россиянкой Анастасией Сидельниковой. Примечательно, что на пути к финалу Сидельникова в одной из схваток уверенно победила Филиппович.

Российская сборная, выступавшая под нейтральным флагом, стала сильнейшей на турнире: 24 медали, из них 11 — золотые. Ближайший преследователь, команда Азербайджана, завоевала 13 наград, включая четыре золотые.

«Наши спортсмены чувствуют поддержку с трибун, здесь нет никакого негатива к России. Очень доброжелательная обстановка на арене. Познакомился с французским послом в Словакии, он большой любитель борьбы. Даже помнит, как я боролся», — комментировал «Матч ТВ» Мамиашвили.