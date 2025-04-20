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20 апреля, 19:30

И снова скандал с украинскими спортсменами. Гимнастка Онофрийчук отказалась от фотографии с русской

Украинская гимнастка Онофрийчук дважды отказалась фотографироваться с уроженкой Москвы
Егор Сергеев
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Таисия Онофрийчук.
Фото Global Look Press
Инцидент произошел на этапе Кубка мира.

На этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Баку произошел очередной скандал с участием украинских спортсменов. На церемонии награждения представительница Украины Таисия Онофрийчук дважды отказалась фотографироваться с уроженкой Москвы Верой Туголуковой, представляющей Кипр.

Украинка дважды избежала фотографии

Оба инцидента произошли на церемонии награждения. Сначала 16-летняя Онофрийчук проигнорировала Туголукову после золота в упражнениях с обручем: представительница Кипра в этой дисциплине стала второй, а третьей — белоруска Анастасия Салос. Украинка выслушала гимн своей страны, после чего покинула пьедестал, отказавшись от совместной фотографии с другими призерами. Далее ситуация повторилась по итогам упражнений с мячом: там Онофрийчук стала серебряным призером вслед за Туголуковой.

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При этом 16-летняя Туголукова уже несколько лет не представляет Россию — с ноября 2022 года выступает под флагом Кипра. По словам тогдашнего главного тренера сборной России по художественной гимнастике Ирины Винер, родители спортсменки переехали на остров. На Олимпийских играх в Париже она стала самой молодой гимнасткой: в квалификации заняла 16-е место и не прошла в финал. Онофрийчук тоже выступала на Играх — стала девятой в финале.

Поведение Таисии на награждении этапа Кубка мира прокомментировал депутат Дмитрий Свищев. «Мне жалко украинских спортсменов, потому что они выполняют те требования, которые им навязывает политическое руководство. Спортсменам ничего не сделали наши девчонки и ребята, которые оказываются рядом с ними на пьедестале. Всю жизнь пожимали руки, обнимались, тренировались вместе. А сейчас мы видим безумные требования украинских политиков, не имеющих ничего общего со спортом. Странно, что молчат международные федерации, потому что нарушается регламент соревнований. Но время рассудит», — сказал Свищев «СЭ».

Вера Туголукова.
Фото Global Look Press

Подобный инцидент произошел не впервые

Украинские спортсмены уже далеко не в первый раз избегают совместной фотографии с россиянами. 10 апреля на чемпионате Европы по борьбе украинка Алина Филиппович, занявшая третье место в весовой категории до 59 килограммов, отказалась от фото с победившей Анастасией Сидельниковой. Филиппович тоже получила медаль, после чего покинула пьедестал.

Также в апреле подобным поведением отметились украинские синхронистки Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина. Они заняли второе место в технической программе на этапе Кубка мира в Египте. Россиянки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай победили, опередив соперниц почти на семь баллов. Мошинская и Шмонина также отказались от традиционной совместной фотографии.

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Украинские чиновники уже несколько лет требуют от своих спортсменов избегать совместных снимков с россиянами. Те, кто не соблюдает это правило, подвергаются травле — так было с прыгуньей в высоту Ярославой Магучих, которая на Олимпиаде-2020 сфотографировалась с россиянкой Марией Ласицкене.

Художественная гимнастика
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