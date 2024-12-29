Борец из США в шоке от дагестанского радушия: кормят 8 раз в день, в магазинах все бесплатно, в аэропорту не досматривают

Незабываемая поездка.

Пару лет назад олимпийский чемпион по вольной борьбе Кайл Снайдер и трехкратный чемпион NCAA Джейсон Нольф посетили Дагестан по приглашению Абдулрашида Садулаева.

Их настоящие впечатления от поездки долгое время было не узнать, потому что они ничего об этом не рассказывали. И вот недавно Нольф дал большое интервью You T ube-каналу Wrestling Changed My Life, где во всех подробностях вспомнил те несколько дней в России.

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«Мы полетели в Россию с Кайлом [Снайдером] и его видеографом Тайлером. Полет был очень тяжелый, постоянные задержки рейса, много пересадок. Прилетели в Москву, хотели остаться в отеле и отдохнуть, потому что очень устали. Но Садулаев и его команда говорят: «Давайте мы вас отвезем покушать, а потом вернем в отель». У нас утром был самолет в Махачкалу.

Они накинули на нас куртки, потому что мы были легко одеты, забрали все наши сумки. Посадили меня в «Рейндж-Ровер», а Кайла с Тайлером — в другую машину. И часа полтора мы ехали. Я немного нервничал — один в машине, в Москве, никого не знаю, меня не похитят? (Смеется.) В итоге привезли нас к водоему, посадили на большой корабль. Оказывается, они арендовали целый корабль с рестораном специально для нас. Там была вся сборная России, все эти ребята. Мы сели кушать, а корабль в это время отплыл от берега и поплыл по реке. Два с половиной часа сидели ели, спрашиваем, что и как [когда заканчиваем], нам говорят: «Мы на полпути, сейчас будем поворачивать назад». В итоге пробыли на корабле часов пять, дико устали. Мы старались вести себя как хорошие гости, энергично, но устали очень сильно.

На следующее утро полетели в Махачкалу. В аэропорту ничего не проверяют, так — взглянули на вещи, но не уверен, что что-то там разглядывали. Через все посты и охрану прошли без проверок: «Они с нами». В России, если ты с борцами, тебе не нужно проходить проверку багажа и прочее. Этим же вечером мы поехали в Хасавюрт, потом вернулись наутро в Махачкалу. Все рвались увидеть Кайла, его там знает абсолютно каждый человек, кричат: «Снайдер! Снайдер!» Даже не борцы его узнавали. В последний день в Москве, в аэропорту его узнал какой-то парень: «Снайдер! Снайдер!» Было два часа ночи, Кайл попробовал заигнорить его, хотя никогда никого не игнорил, но я сказал ему: «Ты че, не игнорь, поздоровайся с ним». И он такой: «А-а-а», но пошел и поздоровался. Он был на грани, очень сильно устал от внимания.

Джейсон Нольф. Фото соцсети

Нас везде водили, кормили восемь раз в день. В какой-то момент нас так перекормили, что... Мы ели огромное количество баранины, и мне стало от нее очень плохо. Я уже начал отказываться, было неловко, но мне говорили: «Ешь, ешь, ешь». Я такой: «Пожалуйста, можно хотя бы бифштекс или мороженое?», просил дать мне хоть что-то, что я привык есть, потому что мне было плохо. Из одного ресторана мы сразу шли в другой, это безумие.

Мы ходили по магазинам и могли брать бесплатно все, что хотим. Нам говорили: «Мы знаем владельцев, все нормально. Какой костюм хочешь? Бери». Параллельно мне писали в директ владельцы из местных магазинов: «Зайди ко мне в магазин! Я тебе костюм бесплатно отдам». — «Э-э-э... да у нас времени нет, нас постоянно везде водят». С утра до вечера мы везде ходили и ездили, это была лучшая борцовская поездка, но самая изматывающая.

Мы пробовали побороться на турнире, хотели потренироваться, но они сказали: «Да вам не надо бороться, не надо на турнир. Тут и из Америки бумаги еще не пришли». Мне кажется, они просто хотели, чтобы мы развлекались: «Да зачем вам турнир, пойдемте лучше еще раз на вертолете прокатимся». Что я заметил — они почти не пьют воду, пьют один чай. В Америке ты сидишь в ресторане — и тебе постоянно подливают новую воду. За обед я могу выпить полгаллона воды. А они пьют чай, причем так — попивают и попивают. Весь день так чай и пьют. Я прошу: «Можно еще бутылку воды?» — «Ты уже всю выпил?» — «Так там было четыре унции всего (Смеется.). Мне нужно четыре кружки». Я удивлен, что у них не бывает часто травм, если они так мало пьют воды.

Гостеприимство было запредельным, мы потом с Кайлом думали — как бы мы могли ответить на это, если бы эти ребята прилетели в Америку? «Сначала нужно было бы повезти их на матч в Bryce Jordan Center. Потом сразу же лететь в Лас-Вегас или Филадельфию. В казино или еще куда, на турнир UFC. Оттуда сразу лететь в Лос-Анджелес на игру «Лейкерс». Затем оттуда — в Пенсильванию, State College, повести их в Waffle Shop». Вот так нам нужно было бы гонять, чтобы повторить то, что сделали они для нас у себя. Мы передвигались с места на место, по четыре часа в машине, сумасшествие».