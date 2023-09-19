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Сегодня, 17:08

Сидаков заявил, что Дэйк не пожал ему руку после финала чемпионата мира

Руслан Минаев
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Заурбек Сидаков.
Фото Global Look Press

Россиянин Заурбек Сидаков заявил, что его соперник по финалу — американец Кайл Дэйк не пожал ему руку после схватки за золотую медаль чемпионата мира. Турнир проходил в Белграде (Сербия).

«На ковре есть свои нюансы. Например, руку не пожимают — это неуважение. Или не от души, делают это неискренне. После схватки он не пожал мне руку», — приводит слова чемпиона мира matchtv.ru.

Сидаков стал 3-кратным чемпионом мира. Ранее он побеждал в финале ЧМ в Будапеште-2018 и Нур-Султане-2019. На его счету также золото Олимпийских игр в Токио в 2020 году

Источник: matchtv.ru
Заурбек Сидаков
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