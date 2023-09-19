Камил Гаджиев назвал причину поражения Абдулрашида Садулаева в полуфинале чемпионата мира

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев назвал причину поражения россиянина Абдулрашида Садулаева от представителя Бахрейна Ахмеда Тажудинова в полуфинале чемпионата мира 2023 года в Сербии.

«Я бы из этого трагедию не делал, хотя вчера я весь день ловил себя на мысли, что я в плохом настроении. Я скажу, в чем причина: да, безусловно, травма. Еще какие-то причины называются, но самая глобальная, как мне кажется, в том, что Абдулрашид Садулаев до конца не верит в то, что сам окажется участником Олимпийских игр [в Париже]. То, что наши ребята, наши спортсмены будут допущены до Олимпийских игр. А если не будут допущены, то у Абдулрашида нет настоящей мотивации, потому что какая по большому счету разница, пять раз он выиграл чемпионат мира, что уже произошло, либо шесть — мне все равно. А вот на третью Олимпийскую медаль в его исполнении посмотрел. Хочется, чтобы как можно скорее решился вопрос — едут или не едут. Если едут, то я уверен, что Абдулрашид найдет в себе мотивацию, в лучшей форме ворвется в Париж и станет трехкратным олимпийским чемпионом», — сказал Гаджиев на видео, опубликованном на своем ютуб-канале Kamil Time.

Двукратный олимпийский чемпион Садулаев уступил Тажудинову со счетом 2:9. Садулаев не смог завершить схватку из-за травмы шеи.