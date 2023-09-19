Мамиашивли — о золоте Сидакова и Усманова на ЧМ-2023: «Будем и дальше представлять страну, невзирая ни на что»

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в комментарии для «СЭ» поздравил Заурбека Сидакова и Ахмеда Усманова с золотыми медалями на чемпионате мира-2023, который проходит в Белграде (Сербия).

«Надо отдать должное ребятам и тренерам. Они справились с этим испытанием, показали силу духа, работу, которую проделали. Конечно, беспрецедентные условия, практически двухлетняя изоляция, плюс пандемийное время. Но надо отдать должное нашим спортсменам. Будем и дальше представлять страну, невзирая ни на что», — сказал Мамиашвили «СЭ».

Россиянин Сидаков победил американца Кайла Дэйка в финале чемпионата мира по вольной борьбе, который проходит в Белграде (Сербия). Схватка проходила в весовой категории до 74 кг и завершилась со счетом 10:7.

Российский борец Усманов стал чемпионом мира по вольной борьбе в весовой категории до 79 килограмм. В финале спортсмен победил грузина Владимира Гамкрелидзе со счетом 4:1.

Российские борцы выступают на турнире в Белграде в нейтральном статусе.