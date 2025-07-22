В Венгрии отреагировали на проведение матчевой встречи по вольной борьбе между Россией и США

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отреагировал на проведение в Будапеште матчевой встречи по вольной борьбе между сборными России и США.

«Будем надеяться, что на этот раз борцовская дипломатия будет столь же успешной. Матч по борьбе между российской и американской командами в Будапеште. Спорт во имя мира!» — приводит слова Сийярто ТАСС.

Первые пять поединков на турнире PWL 9 в Будапеште выиграли россияне, следующие четыре — американцы.

Победу России в заключительной схватке в категории до 125 кг принес Зелимхан Хизриев, который со счетом 11:0 выиграл у Трента Хилджера.