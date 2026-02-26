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Абдулрашид Садулаев победил на рейтинговом турнире UWW в Албании

Руслан Минаев

Российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев стал победителем рейтингового турнира Объединенного мира борьбы (UWW), который проходит в Тиране.

В финале весовой категории до 97 кг он одержал победу над соотечественником Мухамедом-Тахиром Ханиевым со счетом 10:4.

Ранее Ханиев в четвертьфинале сенсационно победил олимпийского чемпиона и четырехкратного чемпиона мира американца Кайла Снайдера.

Для Садулаева этот турнир стал первым международным стартом после перерыва. В 2024 году ему отказали во въезде в Румынию, год спустя он не смог получить визу в Словакию на чемпионат Европы. Из-за визовых проблем он также пропустил чемпионат мира-2025 в Загребе.

29-летний Садулаев является двукратным олимпийским чемпионом, шестикратным победителем чемпионатов мира и четырехкратным чемпионом Европы.

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Абдулрашид Садулаев
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