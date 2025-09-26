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Допинг

Мамиашвили сообщил, что тренеры пойманных на допинге борцов будут нести ответственность

Алина Савинова

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил о намерении ужесточить борьбу с допингом в регионах с внесением персональной ответственности личных тренеров.

«Принято по антидопингу жесточайшее решение. В адрес регионов будет усилена ответственность, в том числе персональная ответственность личных тренеров, спортсмены которых попадаются. Нет другого пути», — приводит ТАСС слова Мамиашвили.

Глава ФСБР отметил, что организация проводит большую и системную работу по борьбе с допингом, которая не принесет результата без персональной жесткой ответственности.

В четверг, 25 сентября, в Москве состоялось заседание исполкома Федерации спортивной борьбы России по итогам чемпионата мира.

Источник: ТАСС
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Михаил Мамиашвили
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