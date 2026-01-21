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21 января, 14:00

Борцы Садулаев и Угуев не выступят на Кубке Ивана Ярыгина

Анастасия Пилипенко

Главный тренер сборной Дагестана Махач Муртазалиев сообщил, что двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев не примет участия в Кубке Ивана Ярыгина.

«К сожалению, на турнире в Красноярске не смогут выступить наши заслуженные лидеры — Заур Угуев и Абдулрашид Садулаев. Заур неожиданно простудился, а Абдулрашид сейчас находится не в самой лучшей форме — он только-только набирает кондиции. Но я думаю, что к чемпионату Европы они смогут выйти на пик своего физического и функционального состояния», — цитирует Муртазалиева пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

29-летний Садулаев также является шестикратным чемпионом мира.

30-летний Угуев в 2025 году стал победителем чемпионата мира в Загребе и чемпионата Европы в Братиславе. Всего на счету спортсмена 3 победы на мировых первенствах. Также россиянин является победителем Олимпийских игр в Токио.

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Абдулрашид Садулаев
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