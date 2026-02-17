Бокс/ММА
Другие единоборства
Борьба вольная
Борьба греко-римская Дзюдо Тхэквондо Самбо Каратэ
Сумо
Кикбоксинг
Реслинг
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Борьба
Борьба вольная

Международное агентство допинг-тестирования сняло все обвинения с Гацалова

Анастасия Пилипенко

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил, что международное агентство допинг-тестирования (ITA) в досудебном порядке сняло все обвинения в применении допинга с главного тренера сборной России по вольной борьбе Хаджимурата Гацалова.

«Хаджимурат Гацалов был полностью оправдан, все обвинения сняты, — сказал Мамиашвили. — Мы в его невиновности не сомневались ни на секунду», — цитирует ТАСС Мамиашвили.

В мае 2025 года Международное агентство допинг-тестирования (ITA) объявило о временном отстранении Гацалова на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Положительный результат дала проба, сданная россиянином 10 мая 2015 года. Позднее ФСБР временно отстранила Гацалова от работы в сборной России по вольной борьбе, которую он возглавляет с 2023 года.

Гацалов является олимпийским чемпионом 2004 года. Также он пять раз побеждал на чемпионатах мира и трижды — на чемпионатах Европы.

Источник: ТАСС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Михаил Мамиашвили
Читайте также
Погачар получил страшную травму с переломами и сошел с «Вуэльты»
В Минпросвещения назвали норму часов работы школьных учителей
Авария с автобусом в Ставропольском крае. Что известно
Умар улетел в кошмарный нокаут, его брат чуть не развязал драку, а титульный бой теперь далеко. Что произошло после шокирующего поражения Нурмагомедова от Ядонга
Армия России установила контроль над Великим Приколом и Садками в Сумской области
«Что вообще происходит?» ISU меняет критерии по отбору на этапы Гран-при
Популярное видео
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Дмитрий Сычев — в подкасте Ксении Шойгу
Дмитрий Сычев — в подкасте Ксении Шойгу
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
Откровенный Голышев. Задачи «Динамо» на сезон
Откровенный Голышев. Задачи «Динамо» на сезон
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
«Ак Барс» и СКА выглядят неубедительно
«Ак Барс» и СКА выглядят неубедительно
«Волейбол. Наши чемпионы» | Николай Карполь
«Волейбол. Наши чемпионы» | Николай Карполь
КХЛ отменила правило игры рукой и провела брифинг перед сезоном
КХЛ отменила правило игры рукой и провела брифинг перед сезоном
Кевин Хейс — новичок «Ак Барса»
Кевин Хейс — новичок «Ак Барса»
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Лука Профака запросил обмен из-за ситуации в городе
Лука Профака запросил обмен из-за ситуации в городе
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Борцы Садулаев и Угуев не выступят на Кубке Ивана Ярыгина

Гацалов продолжит работу на посту главного тренера сборной России по борьбе
Новости
RSS RSS
Все новости