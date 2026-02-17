Международное агентство допинг-тестирования сняло все обвинения с Гацалова

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили сообщил, что международное агентство допинг-тестирования (ITA) в досудебном порядке сняло все обвинения в применении допинга с главного тренера сборной России по вольной борьбе Хаджимурата Гацалова.

«Хаджимурат Гацалов был полностью оправдан, все обвинения сняты, — сказал Мамиашвили. — Мы в его невиновности не сомневались ни на секунду», — цитирует ТАСС Мамиашвили.

В мае 2025 года Международное агентство допинг-тестирования (ITA) объявило о временном отстранении Гацалова на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Положительный результат дала проба, сданная россиянином 10 мая 2015 года. Позднее ФСБР временно отстранила Гацалова от работы в сборной России по вольной борьбе, которую он возглавляет с 2023 года.

Гацалов является олимпийским чемпионом 2004 года. Также он пять раз побеждал на чемпионатах мира и трижды — на чемпионатах Европы.