Россияне выиграли две медали в первый день молодежного чемпионата мира по тхэквондо

Российские спортсмены завоевали две медали в первый день молодежного чемпионата мира по тхэквондо в Кении.

Милана Бекулова стала чемпионкой мира в весовой категории до 49 кг. В финале россиянка победила кореянку Ким Хян Ги.

Магомедгаджи Магомедов также вышел в решающий поединок, но в финале в весовой категории до 58 кг уступил иранцу Абулфазлю Занди.

Молодежный ЧМ по тхэквондо проходит в Найроби с 3 по 6 декабря.