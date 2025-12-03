Россияне выиграли две медали в первый день молодежного чемпионата мира по тхэквондо
Российские спортсмены завоевали две медали в первый день молодежного чемпионата мира по тхэквондо в Кении.
Милана Бекулова стала чемпионкой мира в весовой категории до 49 кг. В финале россиянка победила кореянку Ким Хян Ги.
Магомедгаджи Магомедов также вышел в решающий поединок, но в финале в весовой категории до 58 кг уступил иранцу Абулфазлю Занди.
Молодежный ЧМ по тхэквондо проходит в Найроби с 3 по 6 декабря.
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