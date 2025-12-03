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Россияне выиграли две медали в первый день молодежного чемпионата мира по тхэквондо

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российские спортсмены завоевали две медали в первый день молодежного чемпионата мира по тхэквондо в Кении.

Милана Бекулова стала чемпионкой мира в весовой категории до 49 кг. В финале россиянка победила кореянку Ким Хян Ги.

Магомедгаджи Магомедов также вышел в решающий поединок, но в финале в весовой категории до 58 кг уступил иранцу Абулфазлю Занди.

Молодежный ЧМ по тхэквондо проходит в Найроби с 3 по 6 декабря.

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Сборная России по тхэквондо
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