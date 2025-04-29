Бокс/ММА
29 апреля, 10:17

Российские тхэквондисты планируют выступить на летней Универсиаде в Германии

Камила Абдурахманова
корреспондент

Главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов сообщил, что российские тхэквондисты планируют принять участие во Всемирной летней универсиаде, которая пройдет в июле в Германии.

«Команда планирует выступать. Списочный состав на текущий момент не определен», — рассказал Иванов ТАСС.

Тренер также сообщил, что сейчас команда находится на тренировочном сборе в Армении.

Всемирная летняя универсиада пройдет с 16 по 27 июля 2025 года в нескольких городах Германии: Эссене, Берлине, Дуйсбурге, Хагене и Мюльхайм-ан-дер-Руре. Эссен примет соревнования по тхэквондо.

Источник: ТАСС
