Олимпийский чемпион Храмцов отказался от выступления под нейтральным флагом

Российский тхэквондист Максим Храмцов заявил, что не будет выступать на международных турнирах в статусе нейтрального спортсмена. По его мнению, это несправедливая ситуация.

«Это абсурд, и я считаю, это несправедливо. На сегодняшний день моя позиция — я отказываюсь выступать на международной арене под нейтральным флагом», — приводит РИА Новости слова Храмцова.

27-летний россиянин отметил, что выступление под нейтральным флагом не позволяет почувствовать ответственность и поддержку своей страны.

Храмцов является олимпийским чемпионом 2020 года, чемпионом мира (2017), а также двукратным чемпионом Европы (2018, 2021).

В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами.