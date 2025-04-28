Олимпийский чемпион Храмцов отказался от выступления под нейтральным флагом
Российский тхэквондист Максим Храмцов заявил, что не будет выступать на международных турнирах в статусе нейтрального спортсмена. По его мнению, это несправедливая ситуация.
«Это абсурд, и я считаю, это несправедливо. На сегодняшний день моя позиция — я отказываюсь выступать на международной арене под нейтральным флагом», — приводит РИА Новости слова Храмцова.
27-летний россиянин отметил, что выступление под нейтральным флагом не позволяет почувствовать ответственность и поддержку своей страны.
Храмцов является олимпийским чемпионом 2020 года, чемпионом мира (2017), а также двукратным чемпионом Европы (2018, 2021).
В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами.