Российские спортсмены завоевали пять золотых медалей во второй день чемпионата мира по самбо

Российские самбисты завоевали пять золотых во второй день чемпионата мира, который проходит в Бишкеке.

Шамиль Зилфикаров завоевал золото в весе до 71 кг. Сергей Рябов занял первое место в категории до 88 кг. Шейх-Мансур Хабибулаев завоевал золотую медаль в боевом самбо в категории до 64 кг.

Антон Брачев выиграл бронзу в категории свыше 98 кг, а Мухтар Гамзаев стал бронзовым призером в категории до 58 кг.

У женщин Карина Черевань одержала победу в женском самбо в весовой категории до 65 кг. Олеся Посылкина стала чемпионкой мира в категории до 72 кг.

После двух соревновательных дней российские спортсмены лидируют в общем зачете с 13 медалями (8 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые). Чемпионат мира по самбо завершится 13 ноября.