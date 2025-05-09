Бокс/ММА
9 мая, 18:22

Baza: самбиста Гончарова обвинили в избиении сотрудницы ночного клуба в Калининграде

Сергей Ярошенко

Бронзового призера чемпионата России по самбо Алексея Гончарова обвинили в избиении сотрудницы ночного клуба в Калининграде, сообщает Baza.

По информации источника, спортсмен отдыхал в ночном клубе с несколькими товарищами. Компания отказаласть оплатить счет и пошла к выходу. Сотрудница заведения пыталась их остановить, после чего Гончаров сильно ударил ее по лицу у лифта.

Отмечается, что правоохранительные органы ищут подозреваемого.

Источник: Telegram-канал Baza
