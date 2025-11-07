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Российские самбисты выиграли девять золотых медалей в первый день чемпионата мира

Анастасия Пилипенко

Российские спортсмены выиграли девять золотых медалей в первый день чемпионата мира по самбо, который проходит в Бишкеке с 7 по 9 ноября.

У мужчин золотые награды в боевом самбо завоевали Шейх-Мансур Хабибулаев и Абусупиян Алиханов, а в спортивном — Владимир Гладких и Расул Наш.

В женских соревнованиях золотые медали в боевом самбо завоевали Вера Лоткова и Яна Полякова, в спортивном — Маргарита Барнева, Карина Черевань и Альбина Чоломбитько.

Россияне участвуют в чемпионате под флагом Международной федерации самбо.

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